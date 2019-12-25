المسماري: المخابرات التركية نقلت إرهابيين إلى ليبيا عبر تونس

أخبار ليبيا 24 – خاص

اتهم المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، المخابرات التركية بنقل مقاتلين من تنظيم “داعش” و”جبهة النصرة” الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا عبر أحد المطارات التونسية.

المسماري قال في تصريح لصحيفة الوطن المصرية، اليوم الأربعاء هذا الموضوع خطير جداً، لأن هناك استخدام لأحد مطارات تونس فى هذا الجانب، وهو مطار جربة، حيث يتم إنزال مجموعات إرهابية فى تونس، ويتم نقلهم إلى ليبيا عن طريق الجبل الغربى .

وأضاف أن مطارات مصراتة وزوارة ومعيتيقة، استقبلت أعداداً كبيرة من مقاتلي “جبهة النصرة” و”داعش”.

وبخصوص إمكانية وجود تواصل مع الدولة التونسية في هذا الخصوص، علق المسماري بأن البرلمان التونسي السابق تحدث عن ذلك فى إحدى جلساته، وبأن هناك أحاديث للسياسيين التونسيين عن هذا الأمر بالأرقام مضيفا قوله الدولة التونسية تحت سيطرة النهضة التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، وهم الذين يُسيرون الدولة .

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