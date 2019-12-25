تعرف على تطورات الأوضاع في محاور العاصمة طرابلس

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

25 December, 2019

كشف مراسل “بوابة إفريقيا الإخبارية”، اليوم الأربعاء، عن مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية من داخل محاور القتال في جنوب العاصمة طرابلس.

وقال مراسلنا، “إن الوحدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية تخوض اشتباكات عنيفة في محور اليرموك المتاخم لمحور صلاح الدين جنوب طرابلس، باعتبار المنطقتين متلاصقتين، كما أنهم الأقرب لمناطق مركز ووسط العاصمة طرابلس، حيث تكثف المجموعات المسلحة التابعة لقوات الوفاق دفاعها في هذه المحاور، ولكن العزيمة والتقدم موجود لدى القوات المسلحة العربية الليبية، وتتقدم بخطى ثابتة في جميع المحاور”.

وفي محوري الهضبة ومشروع الخلة، أفاد مراسلنا، “إن محور خلة الفرجان بالقرب من السيمافرو والإبل، يشهد منذ صباح اليوم الأربعاء، اشتباكات هي الأعنف مع بقايا عناصر القوات التابعة للوفاق”، لافتا إلى أن قوات الكتيبة 166 مشاة التابعة للقوات المسلحة الليبية، تمكنت من غنم مدرعة نوع تايجر، كما تم حرق مركبة آلية وسيارة.

وأضاف مراسلنا “بأن المجموعات المسلحة التابعة لقوات الوفاق -وفي محاولة يائسة منها لصد تقدمات قوات الجيش الليبي-تقوم بالرد بكثافة نارية عالية مستخدمة في ذلك قذائف الهاون، والتي كثيرا ما تسقط على الأحياء السكنية بالمنطقتين”.