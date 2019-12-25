السراج يتفقد 4 مستشفيات في طرابلس ويفتتح أقساما طبية ويوجه بتوفير النواقص

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، صباح اليوم الأربعاء، زيارة تفقدية لكل من مستشفى الحروق والتجميل، ومستشفى طرابلس المركزي، ومستشفى الجلاء للنساء والولادة ومستشفى الأطفال بالعاصمة طرابلس، وتخلل الزيارة افتتاح عدد من الأقسام بهذه المستشفيات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على «فيسبوك» إن السراج شدد إثر افتتاحه للأقسام الطبية بالمستشفيات على ضرورة المحافظة على هذه المكتسبات وتكاتف الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي على أن دعم المستشفيات ومشاريع الصحة تمثل أولوية لحكومة الوفاق الوطني سواء في طرابلس أو في المدن الليبية الأخرى.

وتفقد السراج رفقة وكيل وزارة الصحة محمد الهيثم، ومدير إدارة الشؤون الطبية بالوزارة الدكتور طاهر عبدالعزيز، أعمال الصيانة الجارية بالمستشفيات الأربع، وناقش مع الجهاز الطبي والفني سير العمل وما ينقص المستشفيات من احتياجات، وأعطى تعليماته بمعالجة كافة مختنقات الإمداد الطبي بشكل عاجل.

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