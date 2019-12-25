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أردوغان يؤكد على أهمية مشاركة تونس والجزائر وقطر في مسار حل أزمة ليبيا

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إنه ناقش مع نظيره التونسي قيس سعيّد التعاون لوقف إطلاق النار في ليبيا وإعادة الحوار السياسي بين الليبيين. وأفاد مراسلنا أن الملف الليبي حظي باهتمام الرئيسين مشيرا إلى دعوة الرئيس التركي لمشاركة تونس والجزائر وقطر في مؤتمر برلين لتسوية الأزمة التي تعيشها ليبيا، مشيرا إلى أنباء “غير مؤكدة” عن زيارة مرتقبة لفايز السراج إلى تونس.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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