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تركيا تعتزم إرسال مُسلحين يُقاتلون في سوريا إلى ليبيا

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مصدر لـ218: تركيا تعتزم إرسال مُسلحين إلى ليبيا يتبعون فرقتي “السلطان مراد” و”المعتصم” اللتان تُقاتلان لحسابها في سوريا

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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