تركيا تعتزم إرسال مُسلحين يُقاتلون في سوريا إلى ليبيا

مصدر لـ218: تركيا تعتزم إرسال مُسلحين إلى ليبيا يتبعون فرقتي “السلطان مراد” و”المعتصم” اللتان تُقاتلان لحسابها في سوريا
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مسلسل ممل لتركيا تعتزم وتدرس وتنتظر طلب وغيرها من اساليب التهرب من وعود فارغة بعد ان الح عليه السراج وعصابته ووافق على كل شروط اردوغان الذى يتعامل معه بتعالى ويقول فى تونس استدعيته لتوقيع اتفاق فى تركيا بينما اردوغان يتم معاملته باحتقار من روسيا ويلهث من اجل وقف اطلاق النار فى ادلب حتى او كان 24 ساعة والضحايا اكثر من مائة الف من الغلابة اهالى ادلب فى عز البرد حالهم يصعب على الكافر ضحية اوهام اردوغان
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