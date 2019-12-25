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القبض على 3 مطلوبين “مصريين” في بنغازي

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ألقى جهاز مكافحة الجريمة والظواهر السلبية القبض على 3 أشخاص من الجنسية المصرية داخل الأراضي الليبية مطلوبين على ذمم قضايا جنائية في مصر.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للجهاز أن السلطات المصرية خاطبت السلطات الليبية بوجود 4 أشخاص مصريين داخل الأراضي الليبية مطلوبين على ذمم قضايا جنائية عديدة منها استحواذ وتجارة الأسلحة، والضرب عمدا والسطو المسلح حيث صدرت أحكام غيابية بحقهم تصل عقوبتها إلى 5 أعوام وتم القبض على 3 منهم وتمكن الرابع من الفرار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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