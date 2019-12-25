القبض على 3 مطلوبين “مصريين” في بنغازي

ألقى جهاز مكافحة الجريمة والظواهر السلبية القبض على 3 أشخاص من الجنسية المصرية داخل الأراضي الليبية مطلوبين على ذمم قضايا جنائية في مصر.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للجهاز أن السلطات المصرية خاطبت السلطات الليبية بوجود 4 أشخاص مصريين داخل الأراضي الليبية مطلوبين على ذمم قضايا جنائية عديدة منها استحواذ وتجارة الأسلحة، والضرب عمدا والسطو المسلح حيث صدرت أحكام غيابية بحقهم تصل عقوبتها إلى 5 أعوام وتم القبض على 3 منهم وتمكن الرابع من الفرار.

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