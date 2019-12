أخبار ليبيا 24 – خاص التقي القائد العام المشير خليفة ابوالقاسم حفتر بمقر القيادة العامة في الرجمة مساء اليوم الأربعاء بضُباط غُرف العمليات لكافة المحاور . ويأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع التقدمات الكبيرة قوات الجيش الوطني في كافة المحاور في طرابلس، خاصة بعد سيطرة على مني الجوازات بمنطقة صلاح الدين . وتابع القائد العام مع […]

