حفتر يشدد على ضرورة الانضباط العسكري بطرابلس وحماية المدنيين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

شدد القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، على ضرورة استمرارية الانضباط العسكري داخل محاور القتال بطرابلس، والحفاظ على سلامة المدنيين وحمايتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع المشير حفتر في مقر القيادة العامة منطقة الرجمة، بضُباط غُرف العمليات لكافة المحاور في العاصمة طرابلس، وذلك لمتابعة سير العمليات العسكرية وتوجيه تعليماته.

وكان القائد العام المشير خليفة حفتر، قد أعلن في الـ12 من الشهر الجاري، عن انطلاق ساعة الصفر وبدء المعركة الحاسمة للتقدم نحو العاصمة طرابلس وتحريرها.

ودعا حفتر في بيانه، كافة الشباب بمختلف دوافعهم وانتماءاتهم الذين حملوا السلاح لمواجهة الجيش إلى أن يلزموا بيوتهم ويعودوا إلى رشدهم حرصا على حياتهم ومستقبلهم، مؤكدا أن هذا نداء أخير لن يتكرر في هذه اللحظات التاريخية الحاسمة، على حد قوله.

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