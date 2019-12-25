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بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

25 December, 2019

اكد أحمد المسماري المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اليوم الاربعاء 25 ديسمبر 2019 ان “المخابرات التركية نقلت مقاتلين من تنظيم “داعش” و”جبهة النصرة” الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا عن طريق الجبل الغربى باستخدام أحد المطارات التونسية وهو مطار جربة.

وأضاف المسماري في تصريح لصحيفة “الوطن” المصرية أن “مطارات مصراتة وزوارة ومعيتيقة، استقبلت أعداداً كبيرة من مقاتلي “جبهة النصرة” و”داعش”.

مؤكدا ان “البرلمان التونسي السابق تحدث عن ذلك فى إحدى جلساته، مشيرا الى أن “هناك أحاديث للسياسيين التونسيين عن هذا الأمر بالأرقام”.

وأعتبر المسماري ان “الدولة التونسية تحت سيطرة النهضة التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين وهم الذين يُسيرون الدولة”.

وتأتي هذه التصريحات في ظل زيارة فجئية يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الى تونس للبحث في تطورات الملف الليبي.