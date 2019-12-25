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عقيلة صالح: حديث أردوغان عن وجود مليون تركي في ليبيا تبرير لاعتداء عسكري

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

علق رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي أشار خلالها إلى “وجود مليون تركي في ليبيا”.

وبحسب صحيفة “المرصد” الليبية “استنكر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في بيان له اليوم الأربعاء، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول وجود مليون تركي مقيم في ليبيا”، لافتا إلى أن “حديث أردوغان محاولة لتبرير الاعتداء العسكري التركي على ليبيا التي تعد دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة”.

وقال عبد الحميد الصافي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب في تصريح لصحيفة المرصد اليوم الأربعاء إن صالح “عبر عن استغرابه ودهشته من تصريحات أردوغان التي تهدف إلى ضرب النسيج الاجتماعي الليبي المتماسك وإحداث فتنة بين الليبييين”.

ولفت إلى أن رئيس البرلمان “شدد على أن المقيمين الأتراك وغيرهم تتم معاملتهم طبقا للقوانين الليبية التي تحفظ لهم حقوقهم وليسوا في حاجة لتدخلات عسكرية من دولهم بحجة الحماية”.

وفيما يتعلق بالليبيين من أصول مختلفة، أشار صالح إلى أنهم “ليسوا جاليات أجنبية ولا رعايا لدول أخرى باعتبارهم يحملون الجنيسة الليبية ويتمتعون بحقوق المواطنة كغيرهم ولم يسبق أن تمت معاملتهم معاملة سيئة حتى يتخذوا حجة لأي دول خارجية للتدخل لفرض واقع مختلف سيكون تأثيره كارثيا على ليبيا والليبيين”.

ووصف رئيس مجلس النواب تصريحات أردوغان بـ”غير المسؤولة” وتمثل “نكسة خطيرة لمبادىء الأمن والسلم الدوليين وعودة سافرة للفكر الاستعماري البغيض تحت مبررات وأهمية وادعاءات باطلة”، معتبراً أنها “خرق واضح لمبادىء وقواعد العلاقات الدولية والقانون الدولي وزجا بمنطقة الشمال الأفريقي وحوض البحر الأبيض المتوسط في أتون صراعات ونزاعات ستجر الويلات على شعوب المنطقة”.

وطالب صالح المجتمع الدولي “باتخاذ مواقف جادة وصارمة تجاه هذه التصريحات والتصرفات التي ستؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار”، موجهاً طلب إلى الجامعة العربية “لإدانة سياسات النظام التركي ومحاولاته العبثية لخلق الفتن بين أبناء الشعب الواحد وإيجاد مبررات للتدخل العسكري في ليبيا”.

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موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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تعليقات

  • تاريتك ذكي جدا. بالله كيف عرفت و توصلت الي هذا التحليل ؟؟؟ اللي يتحشموا ماتوا. خليك لاهي بزيادة مرتباتك انت و الخنازير و التاهرات اللي معاك باستثناء القله. يا جاهل يا متخلف يا عنصري يا شيبة النحس. و الله انت و بوشنه. اكبر عار علي اهلنا في الشرق

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    • الحقيقة للتاريخ هناك في كل من مدينتين مصراتة وزليطن من اصول شركسية يعني من قومية الشركس وليس من الترك اي التركية اتوا مع العثمانين كا جنود ومقاتلين ايام الدولة العثمانية ويرجع الموطن الاصلي لهم جبال القوقاز التي تقع الان ما بين الشيشان واوسيتيا وابخازيا وكلها تتبع دولة روسيا ويوجد لهم اقليات في تركيا وسوريا والاردن ولبنان هم شراكسة لهم لغتهم الشركسية وليس التركية هي قريبا جدا من اللغة السريانية والارامية واغليبتهم من المسلمين لا يوجد في ليبيا من اصول تركية ابدا الاجدر لي اهل مصراتة من الشراكسة وزليطن ان يذهبوا الى اخوانهم في القوقاز الروسية والاجتماع معهم على انهم من شراكسة القوقاز

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