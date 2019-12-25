شاهد..قوات الكتيبة 166 مشاة تسيطر على عمارات حي الزهور بطرابلس

نشرت شعبة الإعلام الحربي ،مساء الأربعاء ،فيديو يظهر ،الوحدات العسكرية بالكتيبة 166 مشاه وهي تتجول بعمارات حي الزهور بالعاصمة طرابس ، بعد أن تم إقتحامها والسيطرة عليها خلال الساعات الماضية .

وخلال الساعات الأخيرة، تقدمت قوات الجيش الليبي في عدة مناطق جنوب العاصمة طرابلس على غرار محوري عين زارة ووادي الربيع عقب مواجهات مسلحة دارت، أمس الثلاثاء، بينما تدور الآن مواجهات عنيفة مع قوات حكومة الوفاق الوطني في طريق المطار، الذي يعتبر منطقة اشتباك رئيسية يتبادل فيها الطرفان السيطرة.