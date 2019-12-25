وزير الدفاع التركي: اتفاقياتنا مع الوفاق في إطار القانون الدولي

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن الاتفاقيتين الموقعتين بين بلاده وحكومة الوفاق جرتا وفقا للقانون الدولي.

وذكر أكار خلال حفل تكريم أقيم في مقر وزارة الدفاع بأنقرة، بمشاركة قادة الجيش وعدد كبير من الضباط، أن الاتفاقيتين جرتا وفقا للقانون الدولي بشكل كامل، ولا يوجد أي تعارض معه أبدا وعلى الذين لم يفهموا أن يعوا ذلك.

وأشار وزير الدفاع التركي إلى أن بلاده عقدت الاتفاقية مع حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، مضيفا أنه من الطبيعي أن تتعاون تركيا وليبيا إذ تربطهما علاقات تعاون وصلات ثقافية على مر التاريخ.

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