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وزير الدفاع التركي: اتفاقياتنا مع الوفاق في إطار القانون الدولي

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن الاتفاقيتين الموقعتين بين بلاده وحكومة الوفاق جرتا وفقا للقانون الدولي.

وذكر أكار خلال حفل تكريم أقيم في مقر وزارة الدفاع بأنقرة، بمشاركة قادة الجيش وعدد كبير من الضباط، أن الاتفاقيتين جرتا وفقا للقانون الدولي بشكل كامل، ولا يوجد أي تعارض معه أبدا وعلى الذين لم يفهموا أن يعوا ذلك.

وأشار وزير الدفاع التركي إلى أن بلاده عقدت الاتفاقية مع حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، مضيفا أنه من الطبيعي أن تتعاون تركيا وليبيا إذ تربطهما علاقات تعاون وصلات ثقافية على مر التاريخ.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • انت حمار يا اكار الاتحاد الاوربى قال كلمته انها باطلة وروسيا قالت ان لا توجد شرعية فى ليبيا ولم تعد اكاذيبكم تقنع احد والكل يسخر منكم وامسح بها مؤخرتك فتحرير طرابلس بات وشيكا بعد دخول الجيش احياء سكنية فى قلب طرابلس وبعد السيطرة على المصرف المركزى ومؤسسة النفط اشربوا من البحر

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