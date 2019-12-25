ندوة تعريفية ببنغازي لمنتدى الطاقات المتجددة والتنمية المكانية

افتتحت أعمال الندوة التعريفية لمنتدى الطاقات المتجددة والتنمية المكانية التي ستنطلق فعالياته يوم السبت القادم بقاعة الاقتصاد بمنطقة قاريونس.

الندوة افتتحت تحت عنوان حزام الطاقة الأخضر والتنمية المكانية في ليبيا، لتكون جزءا من الخطة الاستراتيجية ألفين وثلاثين للطاقات المتجددة التي تبنتها الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة المؤقتة.

الندوة نظمت برعاية وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وبإشراف منظمة الطاقات المتجددة والبيئة والهيئة العامة للكهرباء بالحكومة، وحضور جامعات بنغازى وسبها وعمر المختار، والعديد من الهيئات والمراكز البحثية والشركات الاستثمارية.

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