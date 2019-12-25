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الرئاسة التركية: لن نتوانى عن دعم حكومة الوفاق

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم غولن إن بلاده ستواصل دعمها ووقوفها إلى جانب حكومة الوفاق باعتبارها الحكومة الشرعية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن تركيا لا يمكنها ترك الشعب الليبي بمفرده.

وحول الحديث عن التحضير لطلب تفويض من البرلمان لإرسال قوات إلى ليبيا، أوضح غولن أن تركيا لن تتوانى عن اتخاذ الخطوات التي يقتضيها الوقوف إلى جانب الوفاق، مبينا أن الدعم العسكري للمشير حفتر من دول، بما فيها روسيا، لا يسهم في تسوية العملية السياسية، وأن أنقرة تسعى حثيثا لوقف إطلاق النار بصورة فورية تحت رعاية الأمم المتحدة، وعودة الجميع إلى ما قبل أبريل الماضي لفتح الطريق أمام المفاوضات السياسية على وجه السرعة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • انتهى الدرس ياحمار فالجيش الوطنى دخل احياء سكنية فى قلب طرابلس فالجيش الوطنى المدعوم من ااشعب الليبى لا يقهر ابدا اما من يستقوى لاردوغان فهو خسر كما حدث من قبل فى كل مكان فهو نجس ومليشياته الاجرامية المغضوب عليهم والضالين ولهذا ستتحر ادلب وطرابلس فى وقت واحد وهى اخر معاقل الخوان الرئيسية فى سوريا وليبيا التى كانتا فى اتحاد فى يوم الايام ولها علم واحد بقى منه حتى الان نسر قريش شعار الجيش الوطنى وبعد النسر جاء النصر

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