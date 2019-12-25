الرئاسة التركية: لن نتوانى عن دعم حكومة الوفاق

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم غولن إن بلاده ستواصل دعمها ووقوفها إلى جانب حكومة الوفاق باعتبارها الحكومة الشرعية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن تركيا لا يمكنها ترك الشعب الليبي بمفرده.

وحول الحديث عن التحضير لطلب تفويض من البرلمان لإرسال قوات إلى ليبيا، أوضح غولن أن تركيا لن تتوانى عن اتخاذ الخطوات التي يقتضيها الوقوف إلى جانب الوفاق، مبينا أن الدعم العسكري للمشير حفتر من دول، بما فيها روسيا، لا يسهم في تسوية العملية السياسية، وأن أنقرة تسعى حثيثا لوقف إطلاق النار بصورة فورية تحت رعاية الأمم المتحدة، وعودة الجميع إلى ما قبل أبريل الماضي لفتح الطريق أمام المفاوضات السياسية على وجه السرعة.

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