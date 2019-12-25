لقاء تشاوري في مقر قيادة الجيش  

التقى القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر في مقر القيادة العامة بالرجمة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري.

وذكرت شعبة الإعلام الحربي أن اللقاء شمل حضور مجموعة من القيادات العسكرية، وتم خلاله التباحث في عدد من الأمور التي تخص السياسات الدولية.

كما تناول اللقاء بحسب الشعبة مناقشة الأمور الخدمية التي تكفل تقديم أفضل الخدمات لكافة المواطنين في مختلف ربوع ليبيا.

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