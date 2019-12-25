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بركان الغضب: الاتفاقية مع تركيا أعادت حق ليبيا المسلوب

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال آمر المحور القتالي البحري التابع لعملية بركان الغضب التابعة للوفاق العقيد مهندس رضا عيسى إنه تم ضبط عدة سفن تتبع دولا أجنبية اخترقت المياه الإقليمية الليبية وإن القوات البحرية أنقذت عددا كبيرا من المهاجرين خلال عمليات الاستطلاع التي تقوم بها.

وأضاف عيسى أن السفن المضبوطة من تونس مصر وإيطاليا وكانت تمارس عملها داخل المياه الإقليمية الليبية دون تصاريح مؤكدا بأنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأشار عيسى إلى أن عمليات الاستطلاع البحري التي قاموا بها تجاوزت 370 طلعة تمكنوا من خلالها من إنقاذ 7280 مهاجر.

وعن الاتفاقية البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا قال عيسى إن هذه الاتفاقية لا تمس سيادة أي دولة أخرى بل أرجعت لليبيا مساحة كبيرة بالبحر كانت تستولي عليها دول أخرى والتي قال إنها تتجاوز 16 كم مربعا مضيفا أن الحدود الاقتصادية بين ليبيا وتركيا باتت معروفة بعد هذه الاتفاقية وأصبحت أكثر وضوحا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • انت حمار ياحمار اى اتفاقية وهى مرفوضة من الاتحاد الاوربى وباطلة وتمسح بها مؤخرتك قبل ماتنام فهى مجرد ورقة يريد اردوغان مساومة اليونان بها فى موضوع قبرص فقط اما اى اتفاقيات حقيقية فتكون بالاتفاق مع دول الجوار ياحمار فلا توجد شركات تنفب فى مكان متنازع عليه

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  • انظر لهذا البغل ضخم الجثة من اكل المكبكبة مخه ثخين اعوذ بالله من هذا ااشيطان الرجيم لاذمة ولاضمير

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