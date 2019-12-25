بركان الغضب: الاتفاقية مع تركيا أعادت حق ليبيا المسلوب

قال آمر المحور القتالي البحري التابع لعملية بركان الغضب التابعة للوفاق العقيد مهندس رضا عيسى إنه تم ضبط عدة سفن تتبع دولا أجنبية اخترقت المياه الإقليمية الليبية وإن القوات البحرية أنقذت عددا كبيرا من المهاجرين خلال عمليات الاستطلاع التي تقوم بها.

وأضاف عيسى أن السفن المضبوطة من تونس مصر وإيطاليا وكانت تمارس عملها داخل المياه الإقليمية الليبية دون تصاريح مؤكدا بأنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأشار عيسى إلى أن عمليات الاستطلاع البحري التي قاموا بها تجاوزت 370 طلعة تمكنوا من خلالها من إنقاذ 7280 مهاجر.

وعن الاتفاقية البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا قال عيسى إن هذه الاتفاقية لا تمس سيادة أي دولة أخرى بل أرجعت لليبيا مساحة كبيرة بالبحر كانت تستولي عليها دول أخرى والتي قال إنها تتجاوز 16 كم مربعا مضيفا أن الحدود الاقتصادية بين ليبيا وتركيا باتت معروفة بعد هذه الاتفاقية وأصبحت أكثر وضوحا.

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