الأعلى لمشيخة الطرق الصوفية يعلن رفضه للاتفاقية التركية

أعلن المجلس الأعلى لمشيخة الطرق الصوفية في ليبيا، اليوم الأربعاء، رفضه القاطع للاتفاقية المبرمة بين حكومة الوفاق والحكومة التركية.

وجدد المجلس في بيان أصدره، تأكيده على تمسكه الدائم بمواقفه الثابتة الأصيلة الداعمة للوطن وتماسكه ومحافظته على وحدة التراب الليبي وصيانة النسيج الاجتماعي لجميع سكانه، قائلا “إنه يستنكر بشدة البيان الصادر بتاريخ 21/12/2019 عن أشخاص لا يمتون للتصوف بأي صلة ويزعمون انتمائهم له، وينشرون بيانات مزورة مكذوبة وملفقة باسم التصوف لأهداف خاصة بهم لا يعلم مداها إلا الله تنفيذا لأجندات أجنبية غربية، ويذكر الجميع بأن المجلس الأعلى لمشيخة الطرق الصوفية هو الممثل الشرعي والقانوني الوحيد للطرق والزوايا الصوفية المعترف به في الدولة الليبية حيث يستمد شرعيته وقانونيته من مجلس النواب الليبي وما عداه لا يعتد به ولا يلتفت إليه، مؤكدا رفضه أن يزج بالتصوف وأهله في المماحكات السياسية الفارغة أو إقحامه في مواقف لا تعبر عن وجهة رأيه”.

وأكد المجلس في بيانه، مساندته بكل الوسائل للجيش الليبي، داعيا الشعب الليبي إلى الالتفاف حول قيادة الجيش الليبي ودعمه ماديا ومعنويا وعدم الالتفات إلى دعاة الشر والفتنة باجتنابهم والابتعاد عنهم.