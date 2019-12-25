السيسي: نسعى لحل سياسي يحافظ على وحدة البلاد

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن هناك محاولات عديدة للحل في ليبيا مجددا تأكيده على وجود جيش وطني موحد في البلاد

وأوضح السيسي في حديث لروساء تحرير الصحف المصرية أن بلاده تسعى حثيثا لإيجاد حل يحافظ على وحدة الأراضي الليبية، مبينا أن اشتداد الأزمة في ليبيا قد يدفع الأطراف الدولية والإقليمية المختلفة، للبحث عن حل سياسي يمنع تفاقم الأمور.

ولفت السيسي إلى أن استقرار مصر هو مفتاح كل شيء ليس فقط داخلها ولكن لاستقرار المنطقة بأكملها.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قال في وقت سابق هذا الشهر إن مصر لن تسمح لأحد بالسيطرة على ليبيا لأنه أمر في صميم الأمن القومي المصري بحسب قوله.

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