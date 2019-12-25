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السيسي: نسعى لحل سياسي يحافظ على وحدة البلاد

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن هناك محاولات عديدة للحل في ليبيا مجددا تأكيده على وجود جيش وطني موحد في البلاد

وأوضح السيسي في حديث لروساء تحرير الصحف المصرية أن بلاده تسعى حثيثا لإيجاد حل يحافظ على وحدة الأراضي الليبية، مبينا أن اشتداد الأزمة في ليبيا قد يدفع الأطراف الدولية والإقليمية المختلفة، للبحث عن حل سياسي يمنع تفاقم الأمور.

ولفت السيسي إلى أن استقرار مصر هو مفتاح كل شيء ليس فقط داخلها ولكن لاستقرار المنطقة بأكملها.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قال في وقت سابق هذا الشهر إن مصر لن تسمح لأحد بالسيطرة على ليبيا لأنه أمر في صميم الأمن القومي المصري بحسب قوله.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • الله عليك ياسيسى جعلت اردوغان ما يقدر يغمض عنيه كوابيس كل يوم كابوس السبسى وكابوس حفتر وكابوس محمد بن سلمان وكابوس احمد داود اوغلو وكابوس فتح الله جولن غير خوازيق من الاسد فى ادلب ومن ترامب وبوتن فى شمال سوريا لما اردوغان اخر جنان يهذى الجبان ومراته امينة بتضربه على مؤخرته لانها غير راضية عنه بنى لها قصر الف غرفة وقصر طائر وشنطة غالية بخمسين الف دولار وعين زوج بنتها وزيرمالية والولية غير راضية قالت له نبى بئر نفط وغاز فى البحر المتوسط وتكتبهم باسمى يااما انت طالق امينة شرسة ومفترية

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