وزيرة الشؤون الاجتماعية بالمؤقتة تبحث مشاكل مكاتب الخدمات بالمنطقتين الشرقية والجنوبية

عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بالحكومة المؤقتة فتحية حامد الاجتماع الأول بمديري مكاتب خدمات الشؤون الاجتماعية بالمنطقتين الشرقية والجنوبية، بحضور الوكيل العام ورئيس مجلس إدارة الهيئة الليبية للإغاثة بالإضافة إلى مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة.

ونوقشت في الاجتماع العديد من الموضوعات أهمها الصعوبات والمشاكل التي تواجه المكاتب وسبل معالجتها.

وفي سياق متصل قامت الوزارة باستحداث منظومة متكاملة لأول مرة تربط جميع مكاتب خدمات الشؤون الاجتماعية بالبلديات بالوزارة بشكل مباشر لتنظيم العمل وتوحيد كافة الجهود مع جميع الجهات التابعة والمعنية.

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