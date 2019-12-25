دورات تدريبية لتمكين المرأة اقتصاديا بمدينة بنغازي‎

اعلنت تنسيقية تمكين المرأة الليبية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة بانها بصدد بدء دورة تدريبية تأهيلية لامهات وزوجات الشهداء في مجال التفصيل والخياطة ( تحت شعار تمكين المرأة اقتصاديا ) بالتعاون مع مشغل الانامل الليبية بمدينة بنغازي .

وقالت الدكتورة عائشة البرغثي بان هذه الدورة التي تستمر لمدة شهر هي الثانية التي تقام للشريحة المذكورة مجانا في مجال التفصيل والخياطة وذلك بهدف تأهيل المرأة وتمكينها من الاعتماد على نفسها ذاتيا في ايجاد مورد مالي مجزي ثابت ومساعدتها على اقامة مشروع خدمي صناعي لاجل تفعيل دور المرأة وانخراطها في الانتاج ورفع مستواها ووفاءا لشهداء الوطن ودعما للزوجات وألامهات .