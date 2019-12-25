جلسة تشاورية بسبها لعرض نتائج مشروع تقدرها لتعزيز مشاركة المرأة سياسيا

عقدت في مدينة سبها جلسة تشاورية لعرض نتائج مشروع تقدرها لدعم وتعزيز مشاركة المرأة سياسيا بمشاركة عدد من مخاتير المحلات وناشطات من مؤسسات المجتمع المدني، وقيادات من الحركة النسوية وعدد من القانونيين والمهتمين بتعزيز مشاركة المرأة السياسية.

وقالت مديرة المشروع سليمة زيدان لقناة ليبيا، إن هذه الجلسة جاءت لمناقشة ما تم تحقيقه في المشروع، بعد إنجاز العديد من الخطوات التي بدأت بتدريب حول استراتيجية استطلاع الرأي العام بدولة تونس استهدفت عدة شخصيات من القائمات على المشروع بإشراف المعهد الجمهوري الدولي.

وأضافت زيدان أن المشروع أشرف على تدريب باحثين ميدانيين على مهارات استطلاع الرأي، مشيرة إلى أن الاستطلاع استهدف بلديتي سبها وبراك الشاطئ، واستغرق ثلاثة أسابيع.

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