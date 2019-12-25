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بوابة إفريقيا الإخبارية/ سرت |

25 December, 2019

عقد المجلس الاجتماعى لقبائل سرت اليوم اجتماعا طارئا برئاسة مفتاح مرزوق رئيس المجلس وبحضور اعضائة من مختلف القبائل بسرت كما حضر الاجتماع الطارى وكيل ديوان المجلس البلدى لبلدية سرت خميس محمد الحوسين

و خصص الاجتماع الطأرى لمتابعة الاحداث الجارية بالمنطقة

حيت طالب المجلس الاجتماعى لقبائل سرت فى اجتماعة بشكل طأرى بضرورة تجنيب مدينة سرت ويلات الحرب والحروب نظرا لما تعرضت الية مدينة سرت من حجم كبير من الاضرار فى البنية التحثية واكثر من تلاثة مسكن مدمر وتهجير اعداد كبير من سكانها حتى الان.

و رفض المجلس الاجتماعى لقبائل سرت ان تكون مدينة سرت ساحة للحرب مرة ثانية وايضا ،مطالبا عدم منع تدفق دخول السلع والادوية والغاز والوقود والمستلزمات العاجلة والضرورية لسكان المدينة ويؤكد على استمرارية دخول هذه المتطلبات

كما اكد المجلس ايضا على ضرورة التواصل المستمر بين المكونات الاجتماعية والمجلس البلدى سرت لتدارس اى ملف طأرى بالخصوص ،مطالبيين كافة الاطراف باستدارك الامر وان يحقن الدماء الليبيين وان يحفظ ليبيا عامة ومدينة سرت خاصة