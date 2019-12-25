تسوية أوضاع موظفي احتياط التعليم في الغريفة

باشر مكتب مراقبة التعليم ببلدية الغريفة في تسوية أوضاع موظفي الاحتياط العام في قطاع التعليم وإعادة تسكين معلمي الملاكات الوظيفية كل حسب تخصصه الوظيفي.

واستهدف المكتب بهذه التسوية 30 مدرسة للمرحلة الثانوية والأساسية ورياض الأطفال من خلال اعتماد فائض الملاكات والمتعاقدين الجدد لسد العجز الحاصل في تلك المدارس قبل متابعة معدلات الأداء لكل معلم حسب التخصص الذي سيكلف به لاحقا.

وكان وزير التعليم المكلف في حكومة الوفاق الدكتور محمد عماري، قد أصدر قبل نحو أسبوعين قرارا بإعادة تطبيق الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية للعام الدراسي 2019/2020.

ونقلت “تعليم الوفاق” بصفحتها في “فيسبوك”، تصريحا لمدير إدارة الاحتياط العام الدكتور أبوبكر الهاشمي، قال فيه إن الوزارة تعمل سنويا على تطبيق الملاك الوظيفي وفق كل عام دراسي وتحديثه وفق الوظائف الفعلية بالمؤسسة التعليمية.

ولفت الهاشمي إلى أنه تم معالجة كل الملاحظات التي وردت من مصلحة التفتيش التربوي ونتائج اجتماعات الوزارة مع مراقبي التعليم في هذا الشأن.

ونص القرار على أن يتم تنفيذ الملاك الوظيفي على مرحلتين، الأولى على مستوى المدارس ورياض الأطفال، والثانية على مستوى مراقبة التعليم.

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