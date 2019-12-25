المستشار صالح والمشير حفتر والثني يبحثون عددا من الموضوعات

زار القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح القائد العام المشير خليفة حفتر في مقر القيادة العامة بالرجمة لبحث العديد من الأمور التي تتعلق بالسياسات الدولية.

وحسب ما نشرت شعبة الإعلام الحربي فإن اللقاء الذي جرى بحضور رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، وعدد من القيادات العسكرية.

تناول سبل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف ربوع البلاد.

يشار إلى أن المستشار صالح والمشير حفتر قد التقيا مطلع نوفمبر الماضي في مقر القيادة العامة وتباحثا حول آخر التطورات السياسية والعسكرية على الصعيدين المحلي والدولي.

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