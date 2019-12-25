رافع الطبيب : أردوغان يحاول إنقاذ حكومة الفرقاطة في الوقت الضائع

اعتبر الأكاديمي والباحث التونسي في الشأن الليبي رافع الطبيب أن الإنحياز التركي لرئيس حكومة الوفاق فائز السراج ومحاولة خلق حزام أمني حوله من أجل حمايته وإنقاذ حكومة “الفرقاطة” مبادرة تأتي في الوقت الضائع.

وأكد الطبيب, في تصريح ل “بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019, أن محاولة تركيا إنقاذ حكومة السراج تأتي في الوقت الضائع بالنظر إلى تقدم الجيش الليبي في طرابلس وخاصة في المحاور الرئيسية للقتال, وهو ما يؤشر على قرب سيطرة الجيش على الأحياء والمراكز الهامة التي تدين له بالولاء, على غرار أبو سليم والهضبة و القربولي وبعض المناطق الأخرى.

وشدد الباحث التونسي على أن الجيش الليبي قد أحكم السيطرة على أكبر الثكنات والقواعد العسكرية داخل طرابلس, من ذلك قاعدة صلاح الدين وكلية الضباط.

وتابع بأن الزيارة التي يؤديها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم إلى تونس تأتي بعد انهيار نقاشاته مع الروس الذين أغلقوا باب التفاوض معه, مضيفا أن حكومة “الفرقاطة” ستكون في وضع مشابه لما يقع بإدلب السورية, حيث سينتهي أرودعان في ليبيا كما انتهى في سوريا.

وعقب بقوله: “الخوف كل الخوف من أن يكون أردوغان واضع يده على مئات من الإرهابيين التونسيين الذين دخلوا إلى سوريا والعراق عبر مطارات تركيا, وبالتالي يمكن أن يتم ابتزاز الأمن القومي التونسي بهؤلاء الإرهابيين بإعادة توطينهم في ليبيا على مشارف الحدود التونسية.

ولفت إلى أن جلب الرئيس التركي لرئيس الإستخبارات معه في الزيارة قد يكون بهدف استطلاع الرأي العام التونسي حول إلى أي مدى يمكن أن يذهب في المعركة التي يعتزم خوضها في ليبيا.

وبخصوص الموقف الرسمي التونسي, قال الطبيب إنه غير متوازن وغير عقلاني لأنه من غير المعقول أن يتحدث الرئيس التركي في الزيارة عن شرعية أو عدم شرعية خليفة حفتر, خاصة وأن تونس لم تستقبل المشير حفتر كما استقبلت السراج.

وأشار إلى أن التدخل التركي في ليبيا ستكون له تداعيات على الأمن القومي التونسي, مشددا على أن تونس يجب أن ترفض كل شكل من أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا.

ولفت إلى أن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى هي من ثوابت السياسة الخارجية التونسية منذ بناء دولة الإستقلال في عهد الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة وكذلك في عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.

كما اعتبر رافع الطبيب أن الديبلوماسية التونسية الحالية يمكن تصنيف أداءها في خانتين إثنتين دون سواهما: الأولى أن تكون تعمل في نطاق السرية والثانية أنها لا تقوم بأي عمل من الأساس.

وأكد أن حال الديبلوماسية التونسية اليوم هو من حال البلاد, وأنه ذات يوم ستدرس الديبلوماسية التونسية الحالية في الجامعات الدولية.

وشبه الطبيب حال السياسة الخارجية التونسية اليوم بحال من يطلق النار على يده ليقطعها, موضحا أنه كان على تونس أن تكون لاعبا أساسيا في الملف الليبي إلا أنها أخرجت نفسها بنفسها من الملف.

وشدد الباحث التونسي على أن الحريق إذا اندلع في ليبيا سيأتي على الأخضر واليابس ولن تكون تونس ودول الجوار بمنأى عنه.