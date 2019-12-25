حفتر يبحث مع عقيلة صالح عدة قضايا متعلقة بالسياسات الدولية

أخبار ليبيا 24 – سياسة

بحث القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء بمقر القيادة العامة في الرجمة، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، العديد من الأمور المتعلقة بالسياسات الدولية.

وحضر الاجتماع رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، إضافة إلى عدد من القيادات العسكرية، بحسب ما نشر مكتب الإعلام بالقيادة العامة.

وذكر مكتب الإعلام، أن الاجتماع ناقش العديد من القضايا التي تتعلق بالأمور الخدمية، والتي تكفل تقديم أفضل الخدمات لكافة المواطنين في مختلف ربوع ليبيا.

وكان المشير حفتر قد اجتمع اليوم الأربعاء أيضا في مقر القيادة العامة، بضُباط غُرف العمليات لكافة المحاور في العاصمة طرابلس، وذلك لمتابعة سير العمليات العسكرية وتوجيه تعليماته.

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