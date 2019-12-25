صالح: أردوغان يريد ضرب النسيج الاجتماعي وخلق الفتنة بين الليبيين

في أول رد رسمي على تصريحات الرئيس التركي رجب أردوغان حول وجود مليون تركي في ليبيا استنكر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح التصريح واعتبره محاولة لتبرير الاعتداء العسكري التركي على ليبيا.

وبحسب ما نقل المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان فإن صالح أوضح أن تصريحات أردوغان تهدف إلى ضرب النسيج الاجتماعي الليبي المتماسك وإحداث الفتنة، مؤكدا أن المقيمين الأتراك وغيرهم تتم معاملتهم طبقا للقوانين الليبية التي تحفظ لهم حقوقهم، وليسوا في حاجة لتدخلات عسكرية بحجة حمايتهم.

وفيما يتعلق بالليبيين من أصول مختلفة، شدد المستشار صالح على أنهم ليسوا جاليات أجنبية ولا رعايا لدول أخرى باعتبارهم يحملون الجنسية الليبية ويتمتعون بحقوق المواطنة، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وصارم تجاه تصريحات الرئيس التركي التي ستؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار، داعيا الجامعة العربية لإدانة السياسات التركية العبثية، حسب قوله.

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