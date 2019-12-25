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حكماء مصراتة: أبناؤنا لن ينسحبوا وسيواصلون دفاعهم عن العاصمة ومدنية الدولة

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

 

ليبيا – نفى مجلس حكماء وأعيان مدينة مصراتة الذي يرأسه إبراهيم بن غشير إصدارهم لبيان يدعون فيه سحب مسلحي المدينة من جبهات القتال في مدينتي طرابلس وسرت.

مجلس حكماء وأعيان مصراتة أكد في بيانه الذي اطلعت عليه المرصد على أن الورقة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تدعو للانسحاب مزورة وليس للمجلس أي علاقة بها.

وشدد البيان على أن أبناء مدينة مصراتة سيواصلون ما وصفوه بـ”دفاعهم عن العاصمة وعن مدنية الدولة” (محاولة منع تقدم القوات المسلحة إلى طرابلس) ضد ما وصفوه بـ”الاعتداء الغاشم” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة)، مبيناً بأن مسلحي المدينة لن يلينوا ولن يستكينوا .

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • دولة و مدنية امك هاذي يا تيس يا فاسد يا لواطي يا خسيس يا بن غشير. باذن الله فروخكم سيعودون اليكم اشلاء و في صناديق. زيدوا من عدد الارامل و عدد العوانس يا فية اليهود. طرابلس فيها ناسها و اَهلها و هم جميعا مع الجيش العربي الليبي ضد مدنيتكم يا خنازير

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  • يامزاريط يلي لوثوا ليبيا ياشلافطيا فسدوا الدنيا. جاهزوا ترمكم للجيش باش يحشوهلكم. وانت ياخنزير (بن غشير) ادهن مخاريك المزاريط بالزيت باش يخش طول. يافروخ الحرام. ياأخوان المفليسين انتم والمجرمين كلكم .

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