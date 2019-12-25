هيئة الكهرباء: سيتم فصل عدد من دوائر نقل الطاقة بالمنطقة الشرقية غدا

قال المتحدث باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة ربيع خليفة نقلا عن إدارة التحكم الشرقية، إنه سيتم فصل دوائر نقل الطاقة بالشمالية والتوليد والمرج 1 و2 التي تنقلها من محطة كهرباء شمال بنغازي ومحطة الزويتينة والسرير إلى المنطقة الشرقية غدا الخميس.

وأضاف خليفة أن الغرض من فصل هذه الدوائر هو فك وإعادة تركيب صائد الذبذبات من الدائرة رقم 2 إلى الدائرة رقم 1 من الطرفين بالتناوب.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة أن العمل سيبدأ غدا صباحا وأن مدة العمل ستكون يوما واحدا، مشيرا إلى أن عجزا سينتج على امتداد المنطقة الشرقية من مدينة المرج إلى طبرق يقدر ب150 ميجاوات مما سيسفر عن ساعات طرح للأحمال على امتداد المنطقة من 4 إلى 5 ساعات.

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