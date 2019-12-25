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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

25 December, 2019

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط ،الأربعاء ،عن انتهاء أعمال صيانة خزانين لغاز الطهي رقم 108 ، و 109 بمستودع الزاوية النفطي.

و أوضحت الشركة في بيان لها ، أن قدرة استيعاب الخزانات تصل إلى قرابة ألف وخمسمئة متر مكعب من الغاز المسال، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستُساهم في رفع القدرة التخزينية بالمستودع ،مشيرة أن زيادة السعة التخزيزنة للمستودع تضمن تدفق الإمدادات لمستودعات مدينة طرابلس، واستقرار توفر المنتج بالسوق المحلية خاصة المنطقة الغربية والجبل.

هذا و تأتي الإضافة الجديدة بالتزامن مع قرب الاشتباكات المسلحة من مستودعات البريقة في طريق المطار بطرابلس.