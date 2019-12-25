تكتيكات الجيش تكسبه تمركزات جديدة في طرابلس

بعد الكشف عن أن المسافة الفاصلة أقل من كيلو متر واحد للوصول إلى الإشارة الضوئية بمنطقة صلاح الدين، تدخل العمليات العسكرية منعرجا آخر بعد سيطرة الوحدات المقاتلة التابعة للجيش الوطني المتزايدة وتقدمها إلى مقر الجوازات بمنطقة صلاح الدين.

وشهد محور صلاح الدين أمس قتالا عنيفا بداية من الإشارة الضوئية المعروفة بسيمافرو البل، حيث تقدم الجيش إلى مقر الجوازات وسيطر عليه تماما وتمركز بالقرب منه لتتراجع الجماعات المسلحة التابعة للوفاق إلى منطقة حي الزهور.

ويكمن السبب في هذا التقدم إلى التحشيدات والتعزيزات الكبيرة التي يقوم بها الجيش في هذا المحور، في مقابل انهيار القوات التابعة للوفاق وخسارتهم لبعض المناطق والمقرات التي كانوا مسيطرين عليها في هذا المحور.

ويرى قادة تابعون للوفاق أن سبب خسائرهم في الأرواح والتمركزات كان بسبب الفساد ونهب الأموال على حسابهم، وعدم تقديم الدعم لهم، وهي اتهامات واضحة بخيانتهم وتركهم يواجهون الموت وحدهم دون تقديم أي مساعدات حتى للمصابين منهم.

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