النزوح.. أزمة متفاقمة والشتاء يزيد من وقعها

تزداد أعداد النازحين يوما بعد آخر كلما اشتدت العمليات العسكرية التي تشهدها ضواحي العاصمة طرابلس منذ ما يزيد عن التسعة أشهر.. فالأرقام التي تتحدث عن أعدادهم مخيفة ويتحرك عدادها بسرعة دون وجود حل لهم .

وذكر تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية أن 140 ألف شخص فروا من ديارهم تاركين وراءهم بيوتهم ومدخراتهم ليواجهوا معاناة أخرى تكمن في البحث عن مكان يؤويهم بعيدا عن القذائف العشوائية .

وجعل ارتفاع أسعار الإيجارات بعض العائلات يتوجهون إلى مبان غير مكتلمة البناء، 170 عائلة توجهت إلى أحد تلك المباني وهي العمارات الموجودة بطريق السكة غير المكتملة فهذه الشقق التي يقطنونها لا نوافذ فيها ولا أبواب ولا ماء ولا كهرباء، ولكن هذه العائلات تراها حلا مؤقتا، هربا من ارتفاع إيجارات البيوت الذي استنزف مدخراتهم ليجدوا نفسهم فريسة للبرد القارس والأمراض الفتاكة.

وغير بعيد من معاناتهم فالنازحون في المدارس تكرر حال نزوحهم مرة أخرى فبعد بداية العام الدراسي اضطرت العائلات التي تقطنها لمغادرة المكان لتبدأ رحلة أخرى من العذاب في قصة نزوح بدأت منذ شهور ولم تنته، ولا أمل يلوح في الأفق لتحديد أمد النزوح.

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