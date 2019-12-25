انطلاق مؤتمر علمي لمكافحة التطرف في بنغازي

شهدت مدينة بنغازي يوم الأربعاء انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي لمكافحة ظاهرة التطرف بحضور عدد من الباحثين في هذا المجال والمهتمين بدراسة هذه الظاهرة

و تحتضن مدينة بنغازي التي عانت طويلا على مدار سنوات خلت من نير الإرهاب الناتج عن التطرف والفهم الخاطىء للدين المؤتمر العلمي على مستوى الجامعات الليبية لمكافحة ظاهرة التطرف المنعقد تحت شعار “نحو استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة التطرف”.

ويشارك في هذا المؤتمر عدد من الباحثين في هذا المجال لتقديم ورقات علمية بحثية حول التطرف ومفهومه وسبل مقاومته بدراسات من الواقع الميداني في عدة مدن ليبية واجهت التطرف وانساق العديد من شبابها مع الجماعات الإرهابية

كما يستهدف المؤتمر مكافحة التطرف ورصد ودراسة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والدينية والسياسية، التي من الممكن أن تكون من عوامل انسياق الشباب إلى التطرف وسهولة تجنيدهم من قبل الجماعات الإرهابية والمجموعات المسلحة المارقة، إضافة إلى دراسة السبل ووضع توصيات ممكنة التطبيق في المجتمع لمكافحة هذه الظاهرة المدمرة.

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