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واحة الجغبوب تطلق فعاليات مهرجانها الثقافي

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلقت في واحة الجغبوب فعاليات المهرجان الثقافي في دورته الثانية بحضور جمع غفير من أهالي البلدة وضيوفها من الباحثين والمثقفين والمسؤولين.

وأطلقت واحة الجغبوب في أقصى شرق البلاد مهرجانها الثقافي بنسخته الثانية مع كوكبة من المعارض التراثية المتنوعة، وعروض لمنتجات الواحة من تمور وأطعمة وأزياء قديمة بحضور ضيوف جاؤوها من مدن ليبية عدة.

وينتظم المهرجان بإشراف الفرع البلدي الجغبوب وبرعاية مكتب الإعلام والثقافة والمجتمع المدني طبرق ومن أبرز فعاليات المهرجان ندوة بعنوان السنوسية من الزاوية إلى الدولة

ويُتوقع لمهرجان الجغبوب بتنوعه وعفويته أن يكون علما وعلامة فارقة في المشهد الثقافي، وأن يحقق عاما بعد عام مكانة رفيعة على خارطة المهرجانات الثقافية والسياحية التي انتشرت في البلاد خاصة في حواضر الصحراء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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