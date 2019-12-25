افتتاح مقر جمعية البركة الخيرية بالجغبوب

شهدت مدينة الجغبوب افتتاح المقر الجديد لجمعية البركة للأعمال الخيرية التي اُفتتحت العام الماضي بإمكانات محلية ومقر مؤقت لكنه لم يمنع الجمعية من مزاولة نشاطها و مساعيها لتوفير مقر دائم.

وتنشط جمعية الجغبوب في مجال تقديم المساعدات العينية والنقدية للمحتاجين من ذوي الفئات الخاصة وغيرهم من شرائح المجتمع ممن بحاجة إلى مساعدات.

وأطلق رئيس الجمعية سنوسي شلغوم نداءً بمناسبة افتتاح المقر الجديد إلى كل أهل الجغبوب وخارجها لدعم الجمعية وتقديم المساعدات من خلالها إلى كل محتاج.

وتمثل الجمعيات الخيرية الأهلية منبرا لأهالي الخير، لمد يد العون للمحتاجين والمعوزين من أبناء المجتمع، وتفتح المجال أمام العمل الخيري بشكل منظم يكفل وصول المساعدات إلى محتاجيها، ويقطع الطريق أمام من يتخذ من التسول مهنة وحرفة له.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية