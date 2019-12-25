اجتماع طارئ للمجلس الاجتماعي لقبائل سرت

طالب المجلس الاجتماعي لقبائل سرت في اجتماع طارئ عقد اليوم الأربعاء بالمدينة بضرورة تجنيب المدينة ويلات والحروب.

وأكد المجلس الاجتماعي لقبائل سرت رفضه أن تكون مدينة سرت ساحة للحرب مرة ثانية، مطالبا بعدم منع تدفق دخول السلع والأدوية والغاز والوقود والمستلزمات العاجلة والضرورية لسكان المدينة، مشددا على ضرورة التواصل المستمر بين المكونات الاجتماعية والمجلس البلدي لتدارس أي ملف طارئ بالخصوص.

وعقد اجتماع المجلس الاجتماعي لقبائل سرت برئاسة مفتاح مرزوق رئيس المجلس وبحضور أعضائه من مختلف القبائل بسرت كما حضر الاجتماع الطارئ وكيل ديوان المجلس البلدي لبلدية سرت خميس محمد الحوسين وخصص الاجتماع لمتابعة الاحداث الجارية بالمنطقة وطالب كافة المشاركين فيه جميع الأطراف باستدراك الأمر وحقن دماء الليبيين.

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