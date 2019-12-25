أردوغان يلمح من تونس لاحتمال إرسال قواته إلى ليبيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارة مفاجئة إلى تونس الأربعاء، استعداد بلاده لإرسال قوات إلى ليبيا إذا تلقت طلباً بذلك.

وتأتي زيارة أردوغان إلى تونس ولقاءه رئيسها قيس سعيد، بعد شهر من توقيع تركيا وليبيا اتفاقين منفصلين أحدهما بشأن الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط والآخر بشأن التعاون الأمني والعسكري.

وأصبح أردوغان أول رئيس دولة يزور تونس منذ الفوز الكاسح الذي حققه سعيد في الانتخابات التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقال الرئيس التركي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع سعيد، إن التطورات في ليبيا تؤثر سلباً على الدول المجاورة ومنها تونس.

وأضاف “ناقشنا الخطوات التي يمكن اتخاذها وسبل التعاون بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا بأسرع ما يمكن والعودة إلى عملية سياسية”.

وأشار إلى أنه “حتى الآن لم نذهب إلى أي مكان من دون دعوة. وإذا تلقينا دعوة (من ليبيا) فسوف نقيّمها بالطبع ونتخذ الخطوات (اللازمة)”. وتابع أن “(فايز) السراج هو رئيس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني. ونحن نتخذ خطوات معه. أما حفتر فليس له أي صفة”.