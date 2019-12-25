طقس ليبيا: توقعات الأحوال الجوية ليومي “الخميس والجمعة”

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا ان تشهد الاجواء تراجع سرعة الرياح الغربية بدايةً من هذه الليلة على مناطق الشمال الغربي ، بحيث تصبح سرعتها من خفيفة إلى معتدلة ، بينما تتراجع سرعتها نسبياً بدايةً من هذه الليلة على مناطق الخليج والشمال الشرقي ، بحيث تصبح سرعتها نشطة ( 30 – 40 ) كم/س ، وتعتدل يوم الجمعة.

وبحسب التقرير تبقى درجات الحرارة مستقرة دون تغير على أغلب مناطق البلاد ، بحيث تتراوح ما بين ( 18 – 22 ) درجة مئوية ، بينما تتراوح ما بين ( 14 – 17 ) بالجبل الغربي والجبل الأخضر.

واشار الخبراء إلى أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار خفيفة اليوم ويوم الغد على المناطق الممتدة من اجدابيا إلى بنغازي ومناطق الجبل الأخضر وساحل البطنان ، بينما تبقى الأجواء صافية إلى قليلة السحب بباقي مناطق البلاد ، والله أعلم.

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