آمر قوة الإسناد يهدد بفضح ممتلكات قادة الوفاق في تركيا وإسبانيا

اتهم آمر قوة الإسناد التابعة لقوات حكومة الوفاق ناصر عمار، قيادات قوات الوفاق باختلاس أدوات ومعدات عسكرية من المخصصة لقوات الوفاق، وطرحها في الأسواق للبيع.

ناصر، وفي منشورعبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قال: “إذا لم يتم دعم المحاور ياتجار الحروب والدماء، فإن مستندات وصور وفيديوات سأطرحها لوسائل الإعلام وعبر التواصل الاجتماعي، ستسقطون على أثرها ياخونة ياتجار الموت”

وأضاف: “عندنا صور لفلل وقصور لكم في تركيا والبرتغال واسبانيا والمغرب، ومستندات بأسماء ناسكم وأهلكم، لانكم تعلمون أنكم ستتركون البلد وتلوذون بالفرار، لأن القضية قضية أحرار وأنتم مجرد عبيد وتجار مال وحرب ودماء، سحقا لكم ياخونة”

وتابع: “إذا لم يتم دعم المحاور بالسلاح والآليات المصفحة والواقيات التي تعرض ب 1500 دينار للواقي الواحد”

وأكمل: “العرض الموجود 10 آلاف واق، من المسؤول، ونحن نعرف البائع والمستفيد”، مضيفا: “إذا لم يتم الدعم فأسماؤكم ستنزل تباعا، ياضباط الجيش يابزناسة”، وفق نص المنشور

واستطرد قائلا: “أقسم لكم أن السراج شخصيا قالها بالحرف الواحد: “نحن قمنا بشراء 30 الف واق من الرصاص”

وقال: “الذي تم توزيعه 10 الآف فقط أين الباقي”

واختتم قائلا: “كلما ذهب الشباب من أجل الواقيات للمخازن يقال لهم أن الكمية قد نفذت.”، متابعا :”الـ 10 آلاف واق، وعندي فيديو لها، كيف وصلت للتجار!؟”