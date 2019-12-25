“الكهرباء” تعلن عن طرح أحمال يوم الخميس

أعلنت إدارة التحكم بالمنطقة الشرقية التابعة للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة عن فصل دوائر النقل التي تنقل الطاقة من محطة كهرباء شمال بنغازي إلي مناطق الشرق غدا الخميس ما سيسفر عن ساعات طرح للأحمال علي امتداد المنطقة من 4 الي 5 ساعات خلال فترة العمل.

وقال الناطق باسم الهيئة ربيع خليفة أن هذه الأعمال تشمل فك وإعادة تركيب “صائد الذبذبات” من الدائرة رقم 2 الى الدائرة رقم 1 من الطرفين بالتناوب ، بهدف تأمين عمل أجهزة الحماية على الدوائر من الجهتين بعد دخول محطة سيدى منصور جهد (220/30 ك.ف ) في مدينة بنغازي للخدمة خلال الايام القليلة القادمة وربطها على دائرة الشمال التوليد/ المرج رقم2 جهد 220 ك.ف.

وأشار المتحدث إلى أن العمل سيبدأ غدا صباحا لمدة يوم واحد، وتتسبب في عجز بالمنطقة الممتدة من مدينة المرج إلي طبرق يكون في حدود 150 ميجا .وات

وطالبت الهيئة المواطنين بضرورة التعاون من خلال الترشيد في استهلاك الكهرباء للمحافظة علي استقرارية الشبكة.

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