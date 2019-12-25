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إجراء أكثر من 120 عملية تفتيت حصى بالموجات الصادمة خلال 2019 بمركز طبرق الطبي

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أجرى قسم جراحة المسالك البولية بلجنة العلاج المركزية في مركز طبرق الطبي أكثر من 120 عملية  تفتيت الحصى بالموجات الصادمة من بداية عمل اللجنة عام 2019، وذلك بالتنسيق مع مصحة الحكيم طبرق، وذلك في إطار التعاون بين اللجنة والمصحة فى توطين العلاج بالداخل.

وحسب المكتب الإعلامي لمركز طبرق الطبي فإن لجنة العلاج المركزية بالمركز وبدعم مباشر من وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، نجحت في إجراء عمليات جراحيّة بمختلف التّخصصات الدّقيقة على أيدي أطباء متخصّصين ليبيين من داخل المركز وخارجه.

وسبق لمركز طبرق الطبي بالتنسيق مع لجنة توطين العلاج بالداخل، أن أجرى عمليات مماثلة لزراعة القوقعة والمفاصل والقسطرة القلبية التشخيصية والعلاجية.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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