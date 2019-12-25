إجراء أكثر من 120 عملية تفتيت حصى بالموجات الصادمة خلال 2019 بمركز طبرق الطبي

أجرى قسم جراحة المسالك البولية بلجنة العلاج المركزية في مركز طبرق الطبي أكثر من 120 عملية تفتيت الحصى بالموجات الصادمة من بداية عمل اللجنة عام 2019، وذلك بالتنسيق مع مصحة الحكيم طبرق، وذلك في إطار التعاون بين اللجنة والمصحة فى توطين العلاج بالداخل.

وحسب المكتب الإعلامي لمركز طبرق الطبي فإن لجنة العلاج المركزية بالمركز وبدعم مباشر من وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، نجحت في إجراء عمليات جراحيّة بمختلف التّخصصات الدّقيقة على أيدي أطباء متخصّصين ليبيين من داخل المركز وخارجه.

وسبق لمركز طبرق الطبي بالتنسيق مع لجنة توطين العلاج بالداخل، أن أجرى عمليات مماثلة لزراعة القوقعة والمفاصل والقسطرة القلبية التشخيصية والعلاجية.

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