صالح وبومريز يشهدان افتتاح عدد من المدارس بمدينة القبة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

25 December, 2019

بحضور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات بالحكومة المؤقتة، عبدالرحمن الاحيرش وعدد من الشخصيات ، افتتح وزير التعليم فوزي بومريز، عددا من المدارس التي تمت صيانتها ضمن نطاق مراقبة التربية والتعليم ببلدية القبة.

وفي كلمة له خلال الافتتاح، حث بومريز على التشجيع والتحفيز بمنح المزيد من الجهد والاهتمام بالعملية التعليمية ، مضيفا: “أن القفزات التي تعمل بها وزارة التعليم تعد من الدلائل الرئيسية على دعم الدولة لهذا القطاع المهم وتزويده بكافة المعارف والمهارات وتوفير الإمكانيات المتطورة”، وفق قوله.

وشهد الاحتفال تكريم في ختام الزيارة كلاً من رئيس مجلس النواب ونائب رئيس مجلس النواب لشؤون الهيئات تقديرا لمشاركتهم في الإهتمام بعملية الإصلاح والتطوير داخل المؤسسات التعليمية بشتى المدن.