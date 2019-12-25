المشير حفتر يتابع سير العمليات العسكرية

عقد القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر اجتماعا مع ضباط غرف العمليات لكافة محاور القتال وذلك في مقر القيادة العامة بالرجمة.

وقال مكتب الإعلام التابع للقيادة العامة إن الاجتماع تركز حول متابعة سير العمليات العسكرية في محاور طرابلس والمنطقة الغربية ووجه المشير تعليماته بضرورة استمرارية الانضباط العسكري داخل المحاور، وحماية المدنيين والحفاظ على سلامتهم.

وعلى صعيد آخر كان قد التقى المشير حفتر في مقر القيادة العامة، برئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، للتباحث في عدد من الأمور التي تخص السياسات الدولية، كما تناول اللقاء بحسب الشعبة مناقشة الأمور الخدمية التي تكفل تقديم أفضل الخدمات لكافة المواطنين في مختلف ربوع ليبيا.

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