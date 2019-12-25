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البعثة الأممية تدين استهداف المدنيين

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أدان نائب رئيس البعثة الأممية، منسق الشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو استهداف المدنيين محذرا من مغبة الاستمرار في هذه الأفعال.

وذكر الحلو في بيان له أن على أطراف الصراع احترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، معبرا عن قلقه إزاء الأنباء المتواترة عن مقتل 4 مدنيين وإصابة أكثر من 12 آخرين جراء القصف العشوائي على منطقة خلة فارس بمنطقة تاجوراء في طرابلس، مشددا على أهمية سلامة المدنيين والبنى التحتية المدنية في عموم ليبيا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • مبعوث فاشل زيك زي منظمتك البالية …..لو كنت شاطر برا حل أزمة بلادك اللي غرقت في الفوضي فاقد الشيء لايعطيه سبب مصائب كل الدول هي الامم المتحدة ومبعوثيها الفاشلين المنتهية صلاحيتهم

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