البعثة الأممية تدين استهداف المدنيين

أدان نائب رئيس البعثة الأممية، منسق الشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو استهداف المدنيين محذرا من مغبة الاستمرار في هذه الأفعال.

وذكر الحلو في بيان له أن على أطراف الصراع احترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، معبرا عن قلقه إزاء الأنباء المتواترة عن مقتل 4 مدنيين وإصابة أكثر من 12 آخرين جراء القصف العشوائي على منطقة خلة فارس بمنطقة تاجوراء في طرابلس، مشددا على أهمية سلامة المدنيين والبنى التحتية المدنية في عموم ليبيا.

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