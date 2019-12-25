ورشة عمل حول مخاطر الكيماويات بطرابلس

انطلقت في طرابلس ورشة عمل حول مخاطر الكيماويات والطرق السليمة للتعامل معها تحت شعار نحو إستراتيجية موحدة لخلق بيئة عمل آمنة برعاية وإشراف جهاز المباحث الجنائية بوزارة الداخلية

وتهدف الورشة لوضع تصور لمقترح نظام وطني متكامل يهدف إلى حماية كل من له علاقة باستخدام العلاج بالمواد الكيماوية.

وحضر افتتاح الورشة مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد المداغي ورئيس جهاز المباحث الجنائية محمود عاشور ووزير الداخلية السابق عبدالسلام عاشور.

وتتناول الورشة التي تستمر ليومين عددا من المحاور في التعريف بالمواد الكيماوية والمخاطر الناجمة عنها داخل المختبرات ومراكز التحاليل ودور المؤسسات التدريبية في خلق الكادر العلمي للتعامل مع هذه المواد.

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