جولة تفتيشية على المصحات الإيوائية ببنغازي

قام مدير إدارة القطاع الخاص بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة المكلف نوري محمود الفسي رفقة مدير مكتب التفتيش والمتابعة بن عيسى العمامي بجولة تفتيشية على المستشفى الليبي الطبي في إطار تنظيم عمل المصحات الإيوائية الخاصة ببنغازي.

وأطلع الفسي على أذونات المزاولة، وإجراءات مكافحة العدوى والسلامة المهنية، كما تفقد الفسي غرف العمليات والتعقيم ومدى توفر الاشتراطات الصحية والقانونية.

وأكد مدير إدارة القطاع الخاص أن هذه الجولات تأتي للوقوف على مدى جاهزية هذه المصحات من ناحية المباني والأجهزة والمعدات والأطقم الطبية والطبية المساعدة، ومطابقتها لمعايير الجودة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها ما يؤدي إلى انتظام حسن سيرها بالشكل الأمثل

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