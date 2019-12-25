ورشة لدعم مشاركة المرأة في تحقيق التنمية

انطلقت في طرابلس ورشة عمل حول دعم مشاركة المرأة في تحقيق التنمية والاستدامة المجتمعية، بالشراكة بين اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ووحدة دعم وتمكين المرأة بالمجلس الرئاسي.

وحضر الورشة وكيل وزارة التعليم عادل جمعة رئيس وحدة دعم وتمكين المرأة بالمجلس الرئاسي ليلى اللافي.

وتناولت الورشة في جلستها الأولى ورقة بعنوان نبذة عن مشروع المسؤولية المجتمعية للمرأة الليبية ودورها في تحقيق الاستدامة المجتمعية، إلى جانب ورقة أخرى بعنوان تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة في تنفيذ ومتابعة أهداف التنمية المستدامة، كما ناقشت الجلسة الثانية تفعيل دور المرأة الليبية في التنمية المستدامة من خلال الآليات الوطنية المعنية.

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