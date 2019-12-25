اخبار ليبيا الان

ورشة لدعم مشاركة المرأة في تحقيق التنمية

تم النشر منذُ 17 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلقت في طرابلس ورشة عمل حول دعم مشاركة المرأة في تحقيق التنمية والاستدامة المجتمعية، بالشراكة بين اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ووحدة دعم وتمكين المرأة بالمجلس الرئاسي.

وحضر الورشة وكيل وزارة التعليم عادل جمعة رئيس وحدة دعم وتمكين المرأة بالمجلس الرئاسي ليلى اللافي.

وتناولت الورشة في جلستها الأولى ورقة بعنوان نبذة عن مشروع المسؤولية المجتمعية للمرأة الليبية ودورها في تحقيق الاستدامة المجتمعية، إلى جانب ورقة أخرى بعنوان تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة في تنفيذ ومتابعة أهداف التنمية المستدامة، كما ناقشت الجلسة الثانية تفعيل دور المرأة الليبية في التنمية المستدامة من خلال الآليات الوطنية المعنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك