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انطلاق مهرجان الإبداع بكلية الإعلام جامعة بنغازي

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

25 December, 2019

انطلقت صباح اليوم بكلية الاعلام بجامعة بنغازي  فعاليات مهرجان الابداع الاعلامي  في دورته الاولى والذي نظمه طلبة الكلية ويستمر حتى  السابع والعشرين من ديسمبر الجاري

 وحضر الافتتاح الشاعر راشد الزبير السنوسي  وعدد من اعضاء الحركة  العامة للكشافة والمرشدات  

واستهل  المهرجان فعالياته في يومه الاول  بحفل توقيع كتاب دليل الباحث العلمي   لعضو هيئة التدريس بالكلية الدكتور سكينة بن عامر  ، حيث  القى عميد الكلية الدكتور ابوبكر الغزالي كلمة  اثنى على مبادرة طلبة الكلية  بتنظيم المهرجان ، وتحدث عن  دور الدكتورة سكينة بن عامر في إثراء المكتبة العلمية بعدد من المؤلفات , مساهمة في ترسيخ الدرس العلمي الإعلامي لدى طلاب الدراسات الإعلامية مساهمة في اثراء المكتبة الجامعية  بما يساعد  الطلبة في إتّباع المناهج العلمية الرصينة .

ثم تحدث عميد كلية الإعلام الأسبق  الأستاذ الدكتور عبد السلام الزليتني في كلمة له بالمناسبة ، عن نشاط الدكتورة سكينة في مجال  الاعلام مهنيا واكاديميا  واورد الزليتني في حديثه اسهاماتها في الكتابة الى الصحافة واعداد البرامج الاذاعية خاصة برامج الأطفال  والكتابة العلمية ومشاركتها للأنشطة المجتمعية  كما اشاد بنشاطها العلمي مشيرا الى انها  أولى الطالبات اللواتي تحصّلن على شهادة التخصص العالي الماجستير من قسم الإعلام بعد انطلاق برنامج الدراسات العليا بقسم اعلام بالجامعة.

وبعد كلمات الاحتفاء القت الدكتورة سكينة بن عامر كلمةً تحدّثت فيها عن مسيرتها مع الكتابة  والتأليف في المجال العلمي موجهة الشكر لمن ساعدها في    مسيرتها العلمية معربة عن سعادتها باصدارها العلمي الجديد، ثم بدأت في توقيع نسخ كتابها الجديد.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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