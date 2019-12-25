دراسات طبية عن تأثير حمولة الحقائب المدرسية بالكفرة

انطلقت بمركز الكفرة الإيوائي للعلاج الطبيعي يوم الأربعاء الدراسات الميدانية المتعلقة بتأثير الحقيبة المدرسية على صحة وقوام التلاميذ بالمرحلة الابتدائية بمدارس المدينة.

وبدأت اللجنة المكلفة دراستها بعينات عشوائية لتلاميذ مدرسة أجنادين للتعليم الاساسي، كما شملت الدراسة مسحاً على صحة الأطفال وقوامهم وذلك بواسطة رئيس اللجنة العلمية بالمركز وأخصائي جراحة العظام الدكتور زكريا العيضة، وسيتم تسجيل الملاحظات للمتابعة وتنفيذ توصيات اللجنة.

ويعاني التلاميذ من حمولة زائدة في الحقائب المدرسية بسبب الكتب المدرسية والدفاتر التي يحملها الطلاب، والتي من الممكن أن تؤثر سلبا على صحة الأطفال في المستقبل القريب، في وقت بات العالم فيه يستعمل السبل الحديثة والأجهزة الذكية في المراحل التعليمية المختلفة.

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