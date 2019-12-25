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قوات الوفاق توضح حقيقة فقدان السيطرة على معسكر التكبالي والجوازات

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أوضح آمر محور عين زارة يوسف الامين حقيقة الوضع وفقدان السيطرة على معسكر التكبالي ومبنى الجوازات بمنطقة صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس .

وأكد الامين في تصريحات اعلامية، استمرار محافظة قوات الوفاق السيطرة على معسكر التكبالي ومبنى الجوازات، مشيراً إلى أن ان تقاطع سيمافرو البل خط اشتباكات.

وفي وقت سابق، اكد المركز الاعلامي لقوات بركان الغضب قيام المدفعية الثقيلة التابعة لها بالتعامل بدقة مع تجمعات لقوات الجيش الوطني في محيط محور اليرموك بعد ان حدّدت فرق الرصد والاستطلاع الأهداف للتعامل معها.

وكانت مصادر غير رسمية، في طرابلس، أعلنت عن سيطرة وحدات من الجيش الوطني، على مبنى الجوازات في منطقة صلاح الدين، بعد معركة شرسة خاضها الجيش ضد قوات الوفاق لساعات طويلة.

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المشهد

المشهد

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تعليقات

  • بركان الكذب ينكر دائما الواقع وسبق له ان انكر سحق المليشيات التى هاجمت حقل الفيل واتضح كذبهم وتقدم اكبر للجيش الوطنى وتقدم الجيش وسيطرته على حى الزهور وبعده سيكون حى الاكواخ وابوسليم وراينا اخلاء حى دمشق المعركة اصبحت فى المناطق السكنية ولها قوات خاصة قادرة على حسمها وانتهى الكلام عن مناطق مفتوحة من قبل انتهى الدرس ياخوان انتهت المهلة وتحرير سرت ومصراطة قد يكون اسرع من طرابلس نفسها بعد ان اصبحت خاوية

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  • -:كانوا يحلمون بالرجمة
    واليوم يطلبون الرحمة
    كان الجيش 300 جندي في بنغازي واليوم الآلاف تطوق المنطقة الغربية
    سابقا سيطر الجيش على مطار بنينة
    وبالامس القريب على مطار طرابلس الدولي
    واليوم يقصد مطار مصراتة
    وغدا في مطار معتيقة

    من ينكر ذلك ؟

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