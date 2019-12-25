قوات الوفاق توضح حقيقة فقدان السيطرة على معسكر التكبالي والجوازات

أوضح آمر محور عين زارة يوسف الامين حقيقة الوضع وفقدان السيطرة على معسكر التكبالي ومبنى الجوازات بمنطقة صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس .

وأكد الامين في تصريحات اعلامية، استمرار محافظة قوات الوفاق السيطرة على معسكر التكبالي ومبنى الجوازات، مشيراً إلى أن ان تقاطع سيمافرو البل خط اشتباكات.

وفي وقت سابق، اكد المركز الاعلامي لقوات بركان الغضب قيام المدفعية الثقيلة التابعة لها بالتعامل بدقة مع تجمعات لقوات الجيش الوطني في محيط محور اليرموك بعد ان حدّدت فرق الرصد والاستطلاع الأهداف للتعامل معها.

وكانت مصادر غير رسمية، في طرابلس، أعلنت عن سيطرة وحدات من الجيش الوطني، على مبنى الجوازات في منطقة صلاح الدين، بعد معركة شرسة خاضها الجيش ضد قوات الوفاق لساعات طويلة.

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